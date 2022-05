Chanteuse britannique : Kate Bush remise au goût du jour grâce à «Stranger Things»

Un titre de la chanteuse britannique sorti en 1985 est en tête sur iTunes aux États-Unis après la mise en ligne de la saison 4 de la série de Netflix.

Cette chanson, qui apparaît dans le premier épisode et qui joue un rôle important dans l’histoire de Max (incarnée par Sadie Sink) , c’est «Running Up That Hill». Il s’agit du premier single de l’album «Hounds of Love». À noter que la chanteuse, aujourd’hui âgée de 63 ans, avait enregistré une nouvelle version du titre en 2012, qui apparaît sur la bande originale des Jeux olympiques de Londres.