Tournoi des Six Nations : Kate est allée faire un petit tour dans les vestiaires

La princesse de Galles et son mari sont allés saluer les joueurs anglais et gallois qui s'affrontaient samedi à Cardiff.

C'était plutôt le rôle de Harry de soutenir l'équipe anglaise mais ce dernier s'étant éloigné de la famille royale et de la Grande-Bretagne, Kate a repris le flambeau, avec joie.

L'Angleterre est allée gagner sur les terres (20-10), samedi, lors de la troisième journée du Tournoi, au terme d'un match disputé mais de qualité médiocre. Les images qui resteront de ce match seront sans doute celles du prince et de la princesse de Galles dans les vestiaires des deux équipes.

Sur ces clichés postés par le couple dimanche après-midi, on voit Kate, tout sourire et très élégante dans un manteau pied de poule rouge et blanc, papotant avec les joueurs du quinze de la rose... dont elle est la patronne, rappelle la Rugby Football Union (RFU). Son mari, le prince William, est, lui, patron de la Welsh Rugby Union (WRU).