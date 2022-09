En visite au pays de Galles: Kate est définitivement «la princesse des enfants»

Kate, comme à son habitude, s’est mise à la hauteur du petit garçon, a accepté son bouquet de fleurs et a échangé quelques mots avec lui afin de l’apaiser.

AU premier jour de leur visite au pays de Galles, de nombreux enfants étaient venus saluer Kate et William dont le petit Theo Crompton, 4 ans, visiblement très excité à l’idée de rencontrer le futur roi et son épouse.

Huit jours après les funérailles de la reine, le prince et la princesse de Galles reprenaient leurs activités. En commençant par le pays de Galles et le port de Holyhead où ils ont visité les installations de la Royal National Lifeboat Institution qui vient au secours des personnes en danger en mer.

