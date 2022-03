Grande-Bretagne : Kate fête discrètement ses 31 ans mercredi

L'épouse du prince William d'Angleterre, Kate, fête mercredi ses 31 ans, un anniversaire qu'elle devrait marquer dans la sobriété après un début de grossesse difficile.

Plus d'un an et demi après leur somptueux mariage, le prince William et son épouse Kate avaient annoncé le 3 décembre qu'ils attendaient leur premier enfant, futur héritier du trône d'Angleterre, une nouvelle espérée depuis des mois dans le royaume.