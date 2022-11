Londres : Kate Middleton sous le charme d’un petit garçon

La princesse de Galles a fait la rencontre d’Akeem, 3 ans, pendant sa visite d’un centre d’aide aux familles et lui a même fait un cadeau.

Quand on a 3 ans, on se fiche bien de savoir que la personne en face de soi est une princesse et cela peut donner lieu à un moment extrêmement mignon. C’est ce qui est arrivé le 9 novembre 2022, à l’ouest de Londres, quand le petit Akeem a rencontré Kate Middleton, devenue princesse de Galles .