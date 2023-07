Rupture: Kate Moss est-elle à nouveau célibataire?

Égérie de nombreuses marques (Dior, Victoria's Secret, Cacharel, Princesse Tam Tam, IKKS, Etam), Camille Rowe a fait de nombreuses couvertures de magazine comme Nylon, Elle ou encore Lui et Playboy. Elle est également apparue dans des films («Rock n'roll» de Guillaume Canet) ou encore dans des clips («Call me back» des Strokes et «Can't Feel my Face» de The Weeknd).