Kate Moss vire Jamie Hince de chez elle

Le top modèle britannique en a eu marre que son compagnon se fasse draguer et a décidé de le virer de son appartement après une crise sans précédent.

La relation entre Kate Moss et son rockeur Jamie Hince, guitariste du groupe The Kills, n’a jamais été très simple. En novembre dernier, une première rupture avait émaillé la vie du couple.

Mais la crise ne s’est pas arrêtée là. Kate a réuni les affaires de Jamie Hince et les a évacuées de son appartement du Nord de Londres. Depuis, les deux stars ne se sont pas revues et Kate Moss ne répond plus aux appels de Jamie.