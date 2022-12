Lottie Moss : «Kate ne m’a jamais vraiment soutenue»

Si Lottie Moss a choqué sa famille et ses proches en abandonnant le mannequinat pour ouvrir son compte OnlyFans où elle s’y dénude, elle ne regrette pas son choix . Mardi 13 décembre 2022, la Britannique de 24 ans s’est exprimée sur Instagram à propos de sa nouvelle carrière. «Cette année a été folle pour moi. J’ai commencé dans le pire endroit de ma vie et j’ai fini dans le meilleur endroit où je suis enfin bien mentalement. Je sais que c’est difficile à comprendre pour les gens, mais être dans une industrie toxique à un très jeune âge m’a vraiment coûté cher», a-t-elle expliqué.

Dans son message, l’ex-mannequin, qui adore le sexe , a aussi révélé des choses étonnantes sur sa famille, dont sa célèbre demi-sœur, le top model Kate Moss, 48 ans. «Je sais que j’ai un statut privilégié en étant la sœur de quelqu’un de très célèbre, mais croyez-le ou non, cette personne ne m’a jamais vraiment soutenue, a-t-elle balancé. Mes parents étaient incroyables, mais ils ne pouvaient pas comprendre tout ce que je vivais la plupart du temps. J’étais souvent seule, donc j’ai dû me débrouiller sans aucune aide et faire le meilleur que j’ai pu».

Lottie, qui a avoué son addiction à la drogue, a ensuite expliqué que l’univers du mannequinat n’était pas fait pour elle, mais qu’il lui avait néanmoins permis de «rencontrer des gens incroyables et de découvrir des endroits magnifiques». En conclusion, la jeune femme a affirmé qu’elle ne se considérait pas comme une victime et qu’il ne fallait pas la juger: «Rappelez-vous que dans ce monde, tout est relatif et que chaque personne qui a vécu ses propres traumatismes et expériences choisit de les gérer à sa manière, alors soyez gentils». Voilà qui est dit.