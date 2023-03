Fête des Mères: Kate partage de jolies photos avec ses enfants

Les mamans sont à l'honneur Outre-Manche ce dimanche: c'est la Fête des Mères! À cette occasion le prince et la princesse de Galles ont publié deux photos. L'une où l'on voit Kate poser dans un arbre, entourée de Georges (10 ans en juillet), Charlotte (8 ans en mai) et le petit Louis (5 ans le mois prochain). Sur la deuxième, la mère de famille tient son petit dernier dans les bras. Avec pour seule légende: «Happy Mother’s Day from our family to yours» (Bonne Fête des mères à tous de la part de notre famille).