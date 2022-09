Au Royaume-Uni : Kate, une des figures les plus populaires de la monarchie

Kate, une des figures les plus populaires de la monarchie Épouse du prince William, Kate Middleton, nouvelle princesse de Galles, s’est imposée au fil des ans comme une figure incontournable de la famille royale britannique, et l’une des plus populaires. Svelte et confiante, avec ses cheveux bruns flottant sur ses épaules et ses toilettes élégantes, Catherine, 40 ans, à laquelle le nouveau roi Charles III a donné, vendredi, le titre de princesse de Galles, accomplit ses fonctions royales avec une grâce impeccable, tout en s’affichant comme une mère moderne et attentive pour ses trois enfants.