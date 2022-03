Divorce : Kate Winslet et Sam Mendes se séparent

L'actrice anglaise et le réalisateur se sont séparés «par consentement mutuel» après presque sept ans de mariage, ont annoncé lundi leurs avocats à Londres.

«Kate et Sam ont la tristesse d'annoncer qu'ils se sont séparés en début d'année», de façon «entièrement amicale et par consentement mutuel», ont-ils précisé dans un communiqué. «Tous deux sont entièrement déterminés à assurer la garde conjointe de leurs enfants».

L'actrice, devenue mondialement célèbre pour son rôle dans «Titanic» en 1997, avait épousé son compatriote Sam Mendes en juin 2003 aux Antilles, dans le plus grand secret et en présence de quelques amis. Le couple, qui vivait à New York, a eu un fils, Joe. Kate Winslet avait eu une fille, Mia, d'un premier mariage avec Jim Threapleton, un assistant réalisateur dont elle avait divorcé en décembre 2001.