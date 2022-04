Guerre en Ukraine – Katerina et Maria, les filles de Poutine dont on ne sait presque rien

Gel des avoirs également dans l’UE

Les États-Unis ont annoncé, mercredi, une nouvelle volée de sanctions économiques et financières, qu’ils qualifient de «dévastatrices», contre la Russie. Parmi les contraintes, touchant notamment l’incontournable banque publique Sberbank, Washington a affirmé vouloir également sanctionner les «enfants adultes» de Vladimir Poutine. Les deux filles du président russe sont soumises désormais à un gel de leurs avoirs aux États-Unis et coupées du système financier américain.

Depuis, les noms des deux femmes figurent sur une nouvelle liste noire de sanctions de l’UE examinées par les représentants des Vingt-Sept, qui comprend plus de 200 noms dont ceux d’hommes d’affaires russes. Cet élargissement des sanctions proposé par la Commission européenne, qui prévoit en outre un arrêt des achats de charbon russe et la fermeture des ports aux bateaux russes, fait suite à la découverte de cadavres portant des vêtements civils à Boutcha, au nord-ouest de Kiev, après le retrait des forces russes. Les personnes et entités qui figurent sur la liste noire européenne sont sanctionnées par une interdiction d’entrée dans l’UE et un gel de leurs avoirs.