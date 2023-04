Chris Pratt amoureux: Katherine Schwarzenegger, «c'est la pièce qui manquait au puzzle»

Invité dans «The Drew Barrymore Show», Chris Pratt est revenu sur sa rencontre avec la fille d'Arnold Schwarzenegger en 2018. «Nous nous sommes rencontrés dans une église», a-t-il confié. Un premier contact qui s'est fait au moment où il se sentait «brisé». Il raconte qu'il était au premier rang donc impossible de voir l'intégralité des fidèles qui priaient mais «je jetais des regards furtifs et je me demandais "mais qui est-ce?"».

Et puis «la connexion a été très rapide» parce que «tout est une question de timing»: «Dieu a un bouton d'avance rapide, vous savez», a-t-il souri. «Quand c'est bon - boum! - Vous êtes touchés. Vous tombez amoureux, vous vous mariez. Maintenant, nous avons deux belles filles à ajouter à ma famille, et c'est vraiment super».

Il a expliqué que tout avait «pris du sens» quand il a croisé le regard de «la femme de [ses] rêves»: «C'était la pièce qui manquait au puzzle». Le couple s'est marié l'année suivante en juin 2019 et sont aujourd'hui parents d'une petite Lyla Maria, 2 ans et demi et d'une petite Eloise Christina, qui aura bientôt un an.