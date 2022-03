Ressources spatiales : Kathryn Hadler aux commandes de l'ESRIC

LUXEMBOURG - La scientifique britannique a été nommée directrice du Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales (ESRIC).

Le Dr Kathryn Hadler a été nommée pour cinq ans. Imperial College London

Lancé en novembre 2020 par l'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA) et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), le Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales (ESRIC) se cherchait une directrice. Il l'a trouvée en la personne du Dr Kathryn Hadler, a annoncé lundi, la LSA et le Fonds national de la recherche (FNR).

La scientifique de renommée internationale dans le domaine du traitement et de la valorisation des minéraux prendra ses fonctions, le 1er avril 2022, à la suite du Dr Mathias Link jusqu'ici directeur par intérim. Ce dernier restera impliqué dans les activités du centre en tant que président du comité de pilotage.

Soutenue par le Fonds national de la recherche (FNR), Kathryn Hadler aura pour mission de développer le Centre, faire progresser les découvertes scientifiques et le développement technologique dans le domaine de l'utilisation des ressources in situ (ISRU) et affirmer la position de l'ESRIC et du Luxembourg, dans le domaine des ressources spatiales.

«Préparer l'exploration durable de la Lune et de Mars»

«Pour que les hommes puissent voyager plus loin et rester plus longtemps dans l'espace, il faut développer des systèmes permettant la vie humaine et le ravitaillement des engins spatiaux en utilisant des ressources trouvées localement», a expliqué Kathryn Hadler. «C’est pour ces raisons que l'ISRU (utilisation des ressources in situ) est désormais un élément clé de la stratégie des agences spatiales dans le cadre de l'exploration spatiale».

Un avis partagé par l'Agence spatiale européenne (ESA), partenaire stratégique du centre. «Le travail de l'ESRIC est essentiel pour faire avancer la stratégie de l'ESA, en matière de ressources spatiales et préparer l'exploration durable de la Lune et de Mars», a souligné Bernhard Hufenbach, chef de l'équipe de commercialisation et d'innovation − Direction de l'exploration humaine et robotique de l'ESA.

De son côté, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, s'est félicité de cette nomination qui «permettra de faire progresser la recherche sur l'utilisation des ressources spatiales et de continuer à positionner le Luxembourg comme un pionnier dans ce domaine».