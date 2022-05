New York : Katie Holmes présente son nouveau chéri

L’actrice de 43 ans renoue avec l’amour au bras d’un musicien de dix ans son cadet.

Getty Images via AFP

Première sortie officielle pour Katie Holmes et Bobby Wooten III, qui sont heureux et le font enfin savoir. L'actrice de 43 ans est arrivée tout sourire, au bras du musicien de 33 ans, le 26 mai 2022, lors d’un gala à New York. Le couple avait déjà été vu il y a quelques jours, bras dessus, bras dessous, dans les rues de la Grosse Pomme.