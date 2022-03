Katie Melua adore l'horreur

Katie Melua est une accro des sensations

fortes. Nager avec des

requins et voir des horreurs, c’est visiblement son truc.

«J’ai un côté très sombre», révèle Katie Melua, interprète du succès «Piece by Piece». À 24 ans, la chanteuse, qui vient de sortir un best of, «The Katie Melua Collection», évoque les différents traits de sa personnalité, qu’elle juge «ambiguë», dans le magazine «DS».