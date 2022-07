Justice : Katie Price et son mec trop hot pour l’Asie

En vacances en Thaïlande, le couple anglais a risqué la prison pour avoir fait des photos sexy sur OnlyFans.

Fiers de leur corps, Katie Price et son fiancé, Carl Woods, sont très actifs sur leur compte payant OnlyFans, où ils publient des vidéos et photos osées. En vacances en Thaïlande la semaine passée, le mannequin de 44 ans, qui avait été attaqué par un inconnu à son domicile, et le vendeur de voitures de 33 ans, en ont profité pour poster de nouvelles images d’eux très hot, alors qu’ils étaient dans leur hôtel, selon le Sun .

En janvier 2022, Katie, mère de cinq enfants, avait fait savoir qu’elle avait ouvert un compte OnlyFans, afin de gagner des millions et de se sentir comme une femme de pouvoir. «C’est mon corps et j’impose mes règles. Je me sens libre de faire ce que je veux et j’ai toujours du respect pour moi-même. Si je fais des shootings sexy, c’est parce que j’aime ça», avait dit la bimbo qui a eu recours à la chirurgie esthétique.