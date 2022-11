Angleterre : Katie Price larguée par son fiancé

Tout est fini entre Katie Price et Carl Woods. La raison? La star de téléréalité serait une femme infidèle. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son fiancé dans une story Instagram, mardi 22 novembre 2022. «Ce n’est pas facile à dire et c’est assez embarrassant pour être honnête. J’ai découvert hier que Katie me trompait, a-t-il dit. Elle a admis l’avoir fait. Alors oui, c’est fini entre nous. Je dois maintenant essayer de me reconstruire, reprendre ma vie en main et me concentrer sur moi-même.» Dans son message, Carl n’a pas dévoilé l’identité de la personne avec qui Katie entretenait une liaison. Le Daily Mail a tenté de joindre l’agent de l’ancien mannequin, afin d’avoir sa version des faits. En vain.