Chanteuse vs écrivain : Katy Perry cèdera-t-elle à l'autobiographie?

Plusieurs éditeurs courtisent la chanteuse. Ils veulent persuader l'artiste de 29 ans d'écrire sa propre histoire.

Quelques années d'une carrière musicale et de frasques personnelles résumées dans un livre. Plusieurs éditeurs en rêvent. La chanteuse et Russell Brand ont divorcé il y a bientôt trois ans, et chacun des ex-mariés s'est déjà répandu dans la presse sur cette rupture et ses raisons. Malgré cela, des maisons d'édition américaines croient dur comme fer que Katy Perry a encore beaucoup de choses à dire sur ses 14 mois d'union avec l'humoriste britannique, en 2010/2011.