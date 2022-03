People choice awards : Katy Perry et «Hunger Games» s'imposent

La chanteuse et le film de science-fiction ont reçu de nombreux prix lors de la cérémonie dont les gagnants sont désignés par le public.

Cinéma, télévision et musique: chaque année, les People’s Choice Awards récompensent les artistes préférés du public américain. La cérémonie 2013, qui a eu lieu le 9 janvier, a sacré «Hunger Games» côté cinéma, Katy Perry pour la musique et la série «Castle» côté télévision. Le long métrage inspiré des livres de science-fiction a reçu cinq prix: film préféré, film d’action préféré, franchise préférée, alchimie à l’écran, actrice préférée et image de l’héroïsme pour l’actrice Jennifer Lawrence.