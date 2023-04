Royaume-Uni: Katy Perry et Lionel Ritchie au concert du couronnement de Charles III 

Katy Perry (ici à Los Angeles le 28 janvier 2023), participera au concert du couronnement de Charles III. Getty Images via AFP

Katy Perry, Lionel Ritchie et Andrea Bocelli seront les têtes d’affiche du concert donné pour le couronnement de Charles III, en l’absence remarquée de toute mégastar britannique, a annoncé vendredi la BBC alors que l’événement suscite pour l’instant peu d’enthousiasme du public. Cette affiche éclectique réunira aussi le boys band Take That – dans sa forme actuelle et sans son fondateur Robbie Williams – ou encore le compositeur de musique classique Alexis Ffrench pour la représentation prévue devant 20 000 personnes au château de Windsor, en périphérie de Londres, le lendemain du couronnement.

«Le concert célébrera un nouveau chapitre de l’histoire de la nation, avec des thèmes d’amour, de respect et d’optimisme, célébrant les quatre nations, leurs communautés et le Commonwealth», a souligné la BBC, qui retransmettra l’événement. Se produira également un chœur composé d’amateurs de différentes communautés: sauveteurs en mer, chauffeurs de taxis et groupes de reggae, en plus d’un chœur virtuel réunissant des représentants du Commonwealth, alliance de nations composées surtout d’anciennes colonies britanniques.

Pas de stars britanniques

L’annonce du programme de ce concert confirme les informations de presse faisant état du refus des principales stars britanniques de se produire, telles Elton John, Adele, Ed Sheeran, ou Harry Styles. L’an dernier, pour les 70 ans de règne d’Elizabeth II, Queen + Adam Lambert, Duran Duran, Alicia Key, Rod Stewart et Diana Rosse s’étaient produits devant le palais de Buckingham. Elton John avait enregistré un hommage.

Le couronnement de Charles III, premier événement de la sorte depuis celui d’Elizabeth en 1953, passionne peu pour l’instant les Britanniques, préoccupés par un an de flambée des prix provoquant une grave crise sociale et qui ont déjà vécu en un an le jubilé d’Elizabeth II en juin dernier puis ses funérailles en septembre. Selon un sondage de l’institut YouGov publié vendredi, près des deux tiers des Britanniques (64%) et 75% des jeunes ne sont pas intéressés mais 46% pensent qu’ils regarderont les retransmissions ou participeront à certaines célébrations prévues (fêtes de voisinages etc).

Avec Harry mais sans Meghan

Le couronnement lui-même, le 6 mai à l’abbaye de Westminster, se tiendra devant 2 000 invités et devrait durer une heure, dans un format plus modeste que celui d’Elizabeth II (8 000 invités et trois heures). Seront présents de nombreuses têtes couronnées et dirigeants étrangers tel le président français Emmanuel Macron mais le président américain Joe Biden se fera représenter par sa femme Jill et le prince Harry, en froid avec la famille royale, viendra sans sa femme Meghan.