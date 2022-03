Spectacle convoité : Katy Perry serait la vedette du Super Bowl

Katy Perry sur scène à la mi-temps du traditionnel et très convoité spectacle Super Bowl, la finale du Championnat de football américain (NFL).

Katy Perry sera le 1er février la vedette du Super Bowl a affirmé vendredi le magazine de l'industrie musicale Billboard, citant des sources non identifiées. Le magazine ne donne aucun autre détail. Ni le représentant de la chanteuse, ni la NFL, la ligue professionnelle de football américain, n'ont répondu à des demandes de confirmation de cette information. En août dernier, le Wall Street Journal croyait savoir que Katie Perry faisait partie des derniers sélectionnés pour le spectacle, aux côtés du groupe Coldplay et de la chanteuse Rihanna. Le spectacle à la mi-temps du match l'an dernier, dont Bruno Mars et les Red Hot Chili Peppers étaient les vedettes, avait attiré un record de 111,5 millions de téléspectateurs.

La participation y est tellement convoitée que la NFL, l'une des ligues sportives professionnelles les plus riches au monde, aurait pensé à demander cette année à être payée pour ce privilège. Katie Perry avait douché ces apparents projets en affirmant le week-end dernier à la chaîne de sports ESPN qu'elle n'était pas «le genre de fille qui paierait pour se produire pendant le Super Bowl». La chanteuse, qui aura 30 ans le 25 octobre prochain, est connue pour ses tenues flamboyantes et ses hits «California Gurls,» «Dark Horse,» «Firework,» «Part of Me» et «Roar». Le Super Bowl sera disputé cette saison à Phoenix, en Arizona (ouest).