Événement au Luxembourg: «Kawaii et colorée», la culture manga plaît

10 000 fans de la culture manga se sont réunis ce week-end à Luxexpo The Box pour l'Anime Focal. Certains étaient vêtus de leurs plus beaux costumes.

«Entre coiffure et maquillage, il m’a fallu plus de deux heures pour être prête à venir à Anime Focal», souriait hier, à Luxexpo The Box, Tracy, 30 ans, de Longwy, costumée en Xiangling, du jeu vidéo «Genshin Impact».

Pour le festival célébrant samedi et dimanche la culture manga, les cosplayers se sont faits beaux. Damien, 32 ans, pour incarner Gooba, le panda de Xiangling, a enfilé une combinaison. «Ça a pris 5 minutes», s’amuse-t-il. Céline, 23 ans, de Thionville, a cousu sa robe du manga «Sakura, chasseuse de cartes». «Ça a pris trois jours et 80 euros de matériel», dit-elle.

Des familles sont sur leur 31. Jung, 40 ans, et Aiko, 3, de Luxembourg, sont en kimono. Le papa, Andrew, 38 ans, et le petit frère, Ayden, 6 ans, en costumes du manga «Naruto». «La culture japonaise est kawaii (mignonne)», dit la maman. Michel, 37 ans, et Ana, 36, de Belvaux, conquis lors d’un voyage au pays du Soleil-Levant, acquiescent. «Nos filles adorent les couleurs», notent-ils en désignant Eva, 4 ans, et Victoire, 2, coiffées de bonnets «Pokemon».