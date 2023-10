Kazakhstan: Accord pour nationaliser la filiale d’ArcelorMittal après 32 morts dans une mine

Ce coup de grisou dans la mine Kostenko à Karaganda (centre) est l’un des accidents industriels les plus mortels depuis l’indépendance du Kazakhstan après la chute de l’Union soviétique. Il s’ajoute à la longue liste des drames déjà survenus dans des sites kazakhs d’ArcelorMittal.

«Pire entreprise de l’histoire du Kazakhstan»

«Le gouvernement a conclu un accord préliminaire avec les actionnaires d’ArcelorMittal Temirtaou (la filiale locale) et finalise la transaction pour transférer la propriété de l’entreprise en faveur de la République du Kazakhstan», a annoncé le Premier ministre, Alikhan Smaïlov, dans un communiqué, ce qu’a confirmé ArcelorMittal. Le groupe sidérurgique et minier a ajouté dans un communiqué qu’il «s’engageait à finaliser cette transaction dans les plus brefs délais».