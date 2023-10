Kazakhstan: Le bilan s'alourdit après le terrible accident minier

L’explosion dans une mine d’ArcelorMittal, samedi au Kazakhstan, a coûté la vie à 42 mineurs, selon un nouveau bilan des secouristes. Cet accident minier devient le plus mortel de l’histoire de ce pays d’Asie centrale depuis l’indépendance de l’URSS. Un jour de deuil national a été décrété ce dimanche dans cet immense pays riche en ressources naturelles. Selon un point du ministère des Situations d’urgence à 15 h locales (8h au Luxembourg), «les corps de 42 mineurs ont été retrouvés et quatre mineurs étaient toujours recherchés», alors que plus de 250 mineurs étaient sous terre au moment de l’explosion.