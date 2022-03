Keasy veut chambouler les prêts immobiliers

LUXEMBOURG - La jeune société de

courtage en immobilier fait parler d'elle, en jouant notamment

sur les taux fixes.

Benjamin de Seille l'assure, sa nouvelle société, Keasy, va bousculer le marché des prêts immobiliers au Grand-Duché. Comment? En offrant plus de choix et de services. «Nous pouvons proposer des prêts à taux fixes, c'est rare dans le pays», souligne Benjamin de Seille.

«Nous travaillons avec des banques qui s'intéressent au marché luxembourgeois. Nous avons des contacts avec une banque islandaise par exemple». Comme tout courtier, Keasy cherche les offres des banques qui correspondent aux demandes de ses clients. Et en analysant le marché, la société a développé plusieurs produits répondant aux demandes les plus fréquentes: le taux fixe mais aussi des remboursements plus faibles dans les premières années.