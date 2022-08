Actrice américaine: Keke Palmer obsédée par un ovni

L’actrice et chanteuse Keke Palmer, 28 ans, a commencé très jeune dans le show-business.

Keke Palmer est la révélation du nouveau film de Jordan Peele, «Nope», en salle le 10 août 2022. L’actrice et chanteuse américaine de 28 ans campe une dresseuse d’animaux à Hollywood obsédée par l’idée de filmer un ovni qui rôde autour du ranch qu’elle partage avec son frère.

Oui, c’était épuisant parce que tout le monde nous posait des questions. Nous ne pouvions rien dire, et c’est même difficile d’en parler maintenant pour éviter les spoilers et parce que chacun interprète le film différemment. Au cœur de l’histoire, il y a la relation entre un frère et une sœur, mais elle ne se résume évidemment pas qu’à ça.