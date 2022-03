US Air Force condamnée : Kelley aurait dû être dénoncé avant sa fusillade

Un juge américain a ordonné, lundi à l'armée de l'air, de verser plus de 230 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes d'une fusillade au Texas en 2017.

Un juge fédéral américain a ordonné, lundi, à l'armée de l'air, de verser plus de 230 millions de dollars de dommages et intérêts aux survivants et aux proches des victimes d'une fusillade survenue au Texas en 2017, pour n'avoir pas signalé le casier judiciaire de l'auteur de l'attentat. Vingt-six personnes ont été tuées et 22 autres ont été blessées lorsque Devin Patrick Kelley a ouvert le feu dans une église de Sutherland Springs, au Texas, en novembre 2017, la pire fusillade de masse de l'histoire de cet État.