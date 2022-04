En Grande-Bretagne : Kellogg contre-attaque: ses céréales, avec du lait, sont bonnes pour la santé

Le géant des céréales Kellogg a lancé une action en justice contre le gouvernement britannique pour pouvoir continuer à promouvoir ses produits, critiquant de futures règles sur les produits trop gras ou trop sucrés.

À partir d'octobre 2022, les publicités télévisées pour les aliments ou boissons riches en graisses, en sucres et en sel ne seront plus autorisées qu'entre 21h et 5h30 du matin en Angleterre. Ces produits ne pourront pas non plus être mis en valeur à certains endroits des supermarchés. Le gouvernement entend ainsi lutter contre l'obésité alors qu'un enfant sur trois quitte l'école primaire en surpoids ou obèse, avec un coût de 6 milliards de livres (7 milliards d'euros) par an pour le service public de santé.