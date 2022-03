Kelly Rowland ne voulait pas «être aussi noire»

La chanteuse révèle son enfance douloureuse, durant laquelle elle n’acceptait pas son physique.

«Je me souviens avoir pensé: "Je ne veux pas être aussi noire que je le suis, je veux une peau plus claire". En fait, je ne voulais pas être moi». C’est la mère de son amie Beyoncé, Tina Knowles, qui a redonné confiance à Kelly. «Elle m’a assise devant un miroir et m’a dit: "Kelly, regarde comme tu es jolie!" Je me suis alors enfin sentie bien dans ma peau», raconte la belle Américaine qui cartonne avec son single «When Love Takes Over», en duo avec David Guetta.

«En grandissant, je me suis acceptée en tant que femme», explique encore la célibataire de 28 ans.

«Je me suis regardée dans une glace et je me suis dit: "Je suis Kelly et Kelly n’est pas si mal". Je pense que c’est important de le répéter à nos filles. Nous sommes toutes spéciales et nous ne sommes pas toutes censées nous ressembler», dit-elle.