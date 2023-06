Kelvin a sorti une femme piégée dans sa voiture en feu

Avec l'aide de deux autres personnes arrivées sur les lieux, ils parviennent à faire basculer la voiture après plusieurs tentatives. «Il y avait vraiment beaucoup de flammes», insiste Kelvin replongé dans des souvenir toujours douloureux sept mois plus tard. Là, il décide de briser une vitre latérale avec son poing. «J'ai pu attraper le chien et le sortir», mais toujours impossible d'atteindre la dame dont le pied est coincé.

«Tant que je serai là, cette femme ne restera pas coincée»

Les secondes passent et le sentiment d'impuissance gagne les premiers témoins. Kelvin s'acharne et se débat avec la portière. «J'ai commencé à tirer très fort. Je me disais que tant que je serai là, cette femme ne restera pas coincée». Il finit par entrer dans la voiture en flammes, décoince le pied de la victime et la tire dans ses bras hors de l'habitacle. «Elle m'a regardé dans les yeux puis nous l'avons placée sur une couverture apportée par deux femmes». Les services de secours arrivent alors pour prendre le relais, la conductrice se trouve dans un état grave et décédera quelques heures plus tard.