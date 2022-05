Khloe Kardashian : «Kendall a une vie parfaite mais ne sait pas couper une put*** de concombre»

Kendall Jenner qui a fait le buzz dans sa cuisine en découpant un concmbre d'une drôle de façon ne peut pas compter sur le soutien de son clan.

Kendall Jenner ne peut pas compter sur la solidarité familiale: comme des millions d'internautes, ses propres sœurs sont mortes de rire devant la façon dont elle coupe un concombre. La vidéo a fait un énorme buzz il y a une dizaine de jours. Interrogée dans le podcast d’Amanda Hirsch «Not Skinny But Not Fat», Khloe Kardashian a confié que sa sœur «n'était pas contente du tout» d'être la risée du Net. Mais elle l'a tout de même enfoncé.

«Kendall est le plus bel être humain du monde. Elle a une vie parfaite, un chien parfait, elle défile sur les podiums et fait plein de choses incroyables, mais elle ne sait pas couper une putain de concombre. C’est la vie», a-t-elle lancé. «Kendall, s’il te plaît, viens et reste avec moi pendant une semaine. Elle va vraiment pleurer à chaudes larmes, mais je vais lui apprendre à couper un concombre», a-t-elle conlu en rigolant.