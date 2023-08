Kendall Jenner pose nue sur un cheval

Kendall Jenner a été choisie par la maison Stella McCartney pour la présentation de sa campagne hiver 2023, intitulée Horse Power. «Kendall fait de l’équitation depuis qu’elle est enfant, tout comme moi, et possède son propre ranch. On voit à quel point elle est à l’aise auprès de ces animaux sensibles, et eux avec elle. Capturer cette connexion donne vie à Horse Power», a expliqué dans un communiqué la styliste anglaise, fille de Paul McCartney.