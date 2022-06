Los Angeles: Kendall Jenner a rompu avec son copain après deux ans de relation

Après deux ans de romance, Kendall Jenner et Devon Booker se sont séparés. «Ils ont vécu des tensions et ont rompu il y a une semaine et demie», a confié un proche à E! News. Le top de 26 ans et le basketteur de 25 ans auraient «vraiment passé du bon temps ensemble au mariage de Kourtney Kardashian et de Travis Barker, en Italie, en mai 2022, mais une fois de retour à Los Angeles, ils ont compris qu’ils n’étaient plus sur la même longueur d’onde et qu’ils avaient un mode de vie très différent», précise l’informateur.