Kendall Jenner et Bad Bunny ont-ils rompu?

Et si l’histoire d’amour – jamais officialisée – entre Kendall Jenner et Bad Bunny était terminée? C’est la rumeur qui s’est mise à courir, après une petite phrase partagée par le mannequin sur Instagram. Celle qui vient de fêter ses 28 ans a écrit, en légende d’une photo d’un coucher de soleil: «Ce qui est fait pour moi me trouvera simplement.»

A priori, rien de spécial, sauf pour certains fans de l’Américaine qui sont persuadés qu’il s’agit d’une phrase de rupture et qui ne se sont pas privés de le dire en commentaires. Ces personnes sont d’autant plus certaines que le roi du streaming et le top sont séparés qu’ils ne sont plus apparus ensemble en public, depuis le 29 octobre.