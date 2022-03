France – Kendji Girac prend son rôle d’acteur très au sérieux

Kendji Girac campe Zack, un menuisier et prof de boxe amateur, dans «Champion», téléfilm autour de l’illettrisme pour lequel il a pris des cours de comédie . L’artiste, qui s’est produit à l’Arena de Genève en décembre 2021 et qui sera à voir au festival Sion sous les étoiles en juillet 2022 , se trouvait le mercredi 23 février 2022 à Marseille pour le 18 e jour de tournage de la fiction de TF1. C’est la première fois que le jeune père d’Eva troque sa casquette de chanteur contre celle d’acteur et, jusqu’à maintenant, il a convaincu tout le monde.

«Il nous épate tous depuis le début. Il est super bosseur et nous a même fait pleurer pendant une scène», a confié Fabienne Arbelot, productrice, au «Parisien». Il faut dire que Kendji Girac ne prend pas à la légère ses débuts dans la comédie. La veille du tournage, dans la cité phocéenne, il a travaillé avec une coach personnelle jusque tard pour répéter ses textes et son jeu. Il faut dire qu’incarner une personne illettrée lui parle. «Quitte à me lancer dans mon premier film, j’ai voulu commencer fort avec une histoire qui me tenait à cœur. Plus jeune, je savais lire bien sûr, mais pas assez vite pour suivre les paroles sur les prompteurs au rythme de la musique quand je chantais dans des émissions. C’était assez gênant. Alors je me suis mis à la place d’une personne qui ne savait pas lire du tout pour raconter ses difficultés», a expliqué celui qui, pour devenir Zack, a changé de style vestimentaire, s’est musclé et a laissé pousser sa barbe.