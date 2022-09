Musique: «Kendrick a plus fait cet album pour lui que pour le public»

Louie Pastel et Felix, membres de Paris-Texas.

Parmi les révélations de l'édition 2022 du Cabaret Vert, le groupe californien Paris-Texas a fait des étincelles sur la scène du festival avec son «punk rap» très expérimental. «On a décidé d'être nous-mêmes, et on est bizarres. Notre prestation l'illustre», glisse à L'essentiel Louie Pastel, l'un des deux membres du groupe, en marge du concert. «Mais notre truc, c'est qu'on arrive à prendre plus de plaisir que prévu», poursuit son compère Felix, qui définit la scène comme «la chose la plus cruciale en laquelle il croit».

Un entretien avec les rappeurs de Paris-Texas relève de l'imprévisible. Ils ne sont pas à proprement parler des stars de la musique, et à l'image de leur art, leurs réponses sont souvent teintées de réflexions abstraites. «Grâce au soleil tu trouveras ta passion, grâce au soleil tu trouveras ton but», répond Felix au moment d'évoquer le cinéma et le film «Paris Texas» (1984), road movie sentimental qui a inspiré le nom du groupe. «'Heavy Metal' est l'autre film qui décrit parfaitement notre vibe. Tout le monde pense que nous sommes à l'origine de la bande-son…», glisse Louie Pastel.

Les deux artistes n'ont bien évidemment pas pris part à la production de ce film d'animation, dont la première version date de… 1981. Mais cette nostalgie de la culture populaire des années 80 participe à leur narration, autant qu'elle entretient le mystère sur leur identité. Peu d'informations filtrent sur le parcours des deux artistes, qui se sont rencontrés en fac d'art en 2013, et dont les véritables noms sont inconnus…

Une stratégie payante qu'avait notamment adoptée The Weeknd en 2011 avant d'exploser aux yeux du monde. Avec son registre sonore novateur et addictif, Paris-Texas peut aussi espérer une popularité grandissante dans les années à venir, même si leur rapport au «mainstream» semble ambigu. «Je pense que visuellement, nous avons déjà influencé le grand public, mais musicalement pas encore (…) En vérité, je ne sais pas vraiment ce que 'mainstream' signifie. Il y a tellement d'artistes aujourd'hui. Le mainstream est encombrant», disserte Louie Pastel.

«Tout est relatif. Il y a des artistes qu'on considère comme mainstream et qui sont encore trop sous-estimés à nos yeux», poursuit Felix. Parmi les inspirations du groupe, le musicien expérimental Yves Tumor pourrait faire partie de cette catégorie. La musique de Paris-Texas est parfois comparée à la sienne. «Non, il est beaucoup plus fort que nous!», coupe Louie Pastel. «Le parallèle est fantastique, mais c'est injuste pour lui», enchaîne l'autre membre du groupe.

Quant à l'évolution sonore de la pop music, qui flirte de plus en plus avec les sonorités house et electro, Paris-Texas semble la voir d'un bon œil, tout en refusant d'en offrir la paternité aux superstars. «Drake et Beyoncé feront toujours de la musique pour le grand nombre. Le grand public réclame, ils fournissent», décrypte Louie Pastel.

Le dernier album de Kendrick Lamar «Mr. Moral & The Big Steppers», originaire de Los Angeles tout comme eux, les inspire davantage. «C'est un double album thérapeutique», estime Felix. «Il l'a plus fait pour lui que pour le public. C'est pour ça que j'adore ce disque», dit encore Louie Pastel, avant de se lancer dans une analyse: «Kendrick a fait deux albums avec des propos différents et les a entremêlés de manière curieuse. C'est ce qui a déconcerté les gens».

Une méthode que ne peut que saluer le duo, étonnemment en marge de la scène hip-hop de la cité des Anges: «Nous n'avons pas de lien avec les rappeurs du coin», affirment de concert les deux artistes. «Enfin pas tout à fait… On a rencontré Earl Sweatshirt», confie Felix. Parmi les fondateurs du collectif Odd Future qui a notamment vu émerger les superstars Tyler, the Creator et Frank Ocean, l'Américain s'est imposé comme l'un des artistes les plus influents et respectés de l'underground depuis une dizaine d'années. Un personnage singulier, également peu enclin à attirer les projecteurs.