Cinq ans plus tard : Kendrick Lamar annonce son grand retour

Le célèbre rappeur californien Kendrick Lamar a annoncé lundi la sortie d'un nouvel album le 13 mai, cinq ans après le dernier, «DAMN», couronné du premier prix Pulitzer pour un musicien hip-hop.

Sur Twitter, le compte de l'artiste a répondu à un message annonçant sa retraite par un lien vers son site internet, oklama.com, où est apparu un nouveau dossier noir. A l'intérieur, une lettre annonce le titre de l'album, «Mr Morale & The Big Steppers», ainsi qu'une date de sortie, le 13 mai 2022.

L'enfant de Compton, banlieue pauvre de Los Angeles, est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps pour ses textes qui abordent le racisme, la violence et l'injustice sociale, et son style incorporant jazz et «spoken word».