Musique : Kendrick Lamar chante, l'agent de sécurité fond en larmes

À Coachella, en 2017, sa prestation de clôture du festival avait aussi marqué les esprits, entre moments de lévitation et interprétations brillantes. Quelques mois plus tard, l'artiste devenait le premier rappeur a recevoir le prix Pulitzer pour DAMN., l'album dont est issu le titre «LOVE.».

Parmi les plus grands performeurs de la musique actuelle, le rappeur originaire de Compton a encore pris une nouvelle dimension avec la parution récente de son nouvel album «Mr. Morale & The Big Steppers». Lancé dans une tournée mondiale, Kendrick Lamar s'est à nouveau distingué avec sa mise en scène ambitieuse et son incarnation christique lors de ses différents concerts.