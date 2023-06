Les Gromperekichelcher, «c'est la star des kermesses»

«Grâce à nos cinq chalets itinérants, nous sommes présents sur une douzaine d’événements pas an, kermesses, Schueberfouer, Octave, marchés de Noël. Sur la Schueberfouer, nous écoulons environ 5 000 Gromperekichelcher par jour. Mais une partie de notre production est écoulée dans la grande distribution et même dans des restaurants, via La Provençale», relate Jeff Schmitz.

Patates et oignons locaux

Si la fameuse galette de pommes de terre se décline en de nombreuses variantes à travers toute l’Europe, la spécificité luxembourgeoise est que «dans la friteuse, la galette se ferme, et ainsi, l’huile ne pénètre pas à l’intérieur. En plus, nous y ajoutons du persil, ce qui donne un goût plus fort. Nos pommes de terre proviennent d’une culture au sud du pays, et nos oignons ont également une provenance locale», se targue le patron du Chalet Au Gourmet.