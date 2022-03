: Keter, des produits du quotidien pour la vie

Le groupe Keter, engagé dans le développement durable, organise à l’occasion de la journée du recyclage une opération spéciale à son usine de Niedercorn au Luxembourg.

Depuis plus de 70 ans, le groupe Keter imagine, design et crée des produits innovants et de qualité. Parmi les leaders de son industrie, Keter souhaite inspirer les gens et les aider à créer des espaces de vie incroyables dans leurs maisons et jardins grâce à ses nombreux produits : cabanes de jardins, mobiliers de jardin, paniers à linge, boîtes de conservation alimentaires, boîtes de rangement, poubelles,...