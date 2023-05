Rupture: Kevin Costner a-t-il trompé sa femme? «Il n'y a eu aucune infidélité»

L'acteur américain et Christine Baumgartner se séparent après 18 ans de mariage et trois enfants.

Le couple est apparu souriant et heureux en mars sur le tapis rouge des Oscars et tout semblait aller pour le mieux. «Kevin a été très surpris par la décision de Christine, il ne veut évidemment pas le divorce et voudrait qu'elle revienne», poursuit cet ami. «C'est décevant, il l'aime et il aime ses enfants, il ne connaît pas lui-même les raisons» de cette séparation.