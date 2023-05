Etats-Unis: Kevin Costner divorce après 18 ans de mariage

Le couple marié depuis 2004 a eu trois enfants: Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace Avery, 12 ans.

«C'est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner à participer à une action en dissolution de mariage», a indiqué un porte-parole de l'acteur américain de 68 ans au magazine People, confirmant une information de TMZ. «Nous demandons que sa vie privée, celle de Christine et celle de leurs enfants soient respectées alors qu'ils traversent cette période difficile».

Le couple, marié depuis 2004, a eu trois enfants: Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace Avery, 12 ans. En novembre dernier, Kevin Costner faisait encore l'éloge de son épouse: «La maison est plus jolie grâce à elle. Tout est plus chaleureux grâce à elle».