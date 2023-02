Cycliste luxembourgeois : Kevin Geniets finit au pied du podium pour sa reprise

Geniets a terminé 4e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, l'un des meilleurs résultats de sa carrière.

Il avait annoncé venir jouer les équipiers de David Gaudu et Thibaut Pinot, mais Kevin Geniets a finalement pris sa chance pour venir terminer au pied du podium du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, sa première course de la saison 2023.Le Luxembourgeois n'était pas passé loin de la victoire sur la première étape (3e à 5" de Kévin Vauquelin), puis a continué à lutter avec les meilleurs tout le week-end avant de se faire déborder hier par Aurélien Paret-Peintre, vainqueur de l'étape qui l'a poussé hors du podium pour neuf secondes.