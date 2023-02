Cyclisme : Kevin Geniets s'offre un podium pour son retour

Le cycliste luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ) a pris la troisième place de la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, vendredi, pour son retour à la compétition.

Une première réussie pour Kevin Geniets. Pour sa première course de la saison, le coureur luxembourgeois de la Groupama-FDJ a décroché la troisième place de la première étape du 55e Tour des Alpes-Maritimes et du Var, courue sur 187,0 km entre Saint-Raphaël et Ramatuelle. C'est le Français Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) qui s'est imposé.