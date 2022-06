Cyclisme: Le Luxembourgeois Kevin Geniets sélectionné pour le Tour de France

Le Luxembourgeois, âgé de 25 ans, sera chargé d'épauler les deux leaders de sa formation, les Français Thibaut Pinot et David Gaudu, qui viennent de s'illustrer sur le Tour de Suisse et le Critérium du Dauphiné.

Kevin Geniets, sous contrat avec Groupama-FDJ jusqu'en 2024, ne devrait pas être le seul coureur luxembourgeois à disputer la Grande Boucle cette année. Bob Jungels (AG2R-Citroën), 6e du dernier Tour de Suisse, et Alex Kirsch (Trek-Segafredo) devraient également participer à la plus grande course cycliste au monde, une première pour le deuxième nommé.