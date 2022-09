Téléréalité: Kevin Guedj et Carla Moreau se sont séparés

C’est un choc pour tous les amateurs d’émissions de téléréalité. Kevin Guedj et Carla Moreau, qui se sont rencontrés lors des «Marseillais South Africa» en 2016, se sont séparés. «Parfois, dans la vie, tu as besoin de te retrouver seul pour réfléchir. On ne va pas entrer dans les détails», a confié le Marseillais de 32 ans, vendredi 16 septembre 2022 sur Snap­chat.

Il a mis les choses au clair, après que des rumeurs de séparation se sont mises à gonfler sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes s’étaient montrés surpris que le duo ne participe plus ensemble à certains événements et que Carla, 25 ans, s’affiche sur des photos sans sa bague de mariage. Pour Kevin, le temps du divorce n’est pas pour autant encore venu. Il s’agit juste d’une pause. «J’ai décidé de partir pour me retrouver avec ma famille. Carla est avec sa famille. Elle est avec la petite. On a besoin de temps pour se ressourcer dans le plus grand des respects. Ni elle ni moi n’avons envie de se faire la guerre. On a un enfant ensemble. On a plein de questions sans réponse. On se pose pour faire un point sur notre vie», a-t-il expliqué.