Aux Etats-Unis – Kevin Hart blessé dans un accident de voiture

Aux États-Unis : Kevin Hart blessé dans un accident de voiture

L'acteur américain Kevin Hart a été sérieusement blessé, dimanche, dans un accident de voiture à Los Angeles.

Ni drogue ni alcool

«Hart et Black ont subi des blessures sérieuses au dos dans cette collision et ont été transportés et traités dans un hôpital tout proche», indique le rapport des autorités. On ne sait pas précisément de quelles blessures souffrent les deux hommes.