F1 : Kevin Magnussen partira en pole de la course sprint au Brésil

Le Danois Kevin Magnussen (Haas) partira samedi en pole position de la course sprint qualificative du Grand Prix du Brésil de Formule 1, après avoir réussi le meilleur temps des qualifications vendredi. Magnussen, qui signe sa première pole position en F1, s'élancera devant le Néerlandais Max Verstappen, déjà assuré du titre de champion du monde des pilotes cette saison, pour le troisième et dernier sprint de la saison.

Loin derrière, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), partiront respectivement 9e et 10e. Séparé de seulement cinq point au championnat, les deux pilotes sont à la lutte pour la place de dauphin de Verstappen, assuré de son deuxième titre mondial. Pérez compte 280 points et Leclerc 275.

Rien n'est toutefois encore joué pour savoir qui s'élancera en tête du Grand Prix dimanche, qui se jouera lors de la course sprint qualificative, samedi à 16h30 locales (19h30 GMT). Le GP du Brésil est la dernière des trois courses de la saison à proposer une course sprint le samedi, un format inauguré la saison dernière et déjà utilisé cette année lors des Grand Prix d'Emilie-Romagne et d’Autriche.