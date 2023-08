«On joue comme des tapettes»: un joueur du FC Metz sanctionné

«Après audition du joueur, la Commission, prenant en compte les excuses publiques et immédiates du joueurs dès le coup de sifflet final en direct sur les antennes de Prime, sanctionne le joueur d’un match de suspension avec sursis et a proposé au joueur, qui l’a tout de suite accepté en séance, d’effectuer une sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football auprès d’une association experte», précise la Commission de discipline de la LFP dans son communiqué.

Il risquait jusqu'à 5 matchs

Contacté par l’AFP, le co-président de SOS Homophobie Joël Deumier a salué «le fait qu’une sanction ait été prononcée». «Cette sanction illustre le fait que les joueurs professionnels dans le sport en général et dans le foot en particulier ne peuvent plus tenir des propos homophobes en toute impunité et que, s’ils le font, il y a une instance disciplinaire qui est prévue et ils feront l’objet de sanctions», a-t-il estimé.